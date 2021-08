Varennes-Vauzelles Hôtel du Nivernais Nièvre, Varennes-Vauzelles Visite guidée de l’Hôtel du Nivernais Hôtel du Nivernais Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

L’Hôtel du Nivernais ——————– Le bâtiment construit en 1920 proposait aux cheminots, des Bains-Douches, 150 chambres, un restaurant et une salle de spectacles. Il s’est transformé après la guerre, avec l’aménagement de salles de réunions, d’une bibliothèque et d’une salle de cinéma.

Construit en 1920, l’Hôtel du Nivernais a logé les ouvriers de la CGCEM Hôtel du Nivernais 1 avenue Louis Fouchère – 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00

