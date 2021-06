Angers Hôtel du Département et Préfecture Angers, Maine-et-Loire Visite guidée de l’Hôtel du Département de Maine-et-Loire Hôtel du Département et Préfecture Angers Catégories d’évènement: Angers

Hôtel du Département et Préfecture, le dimanche 19 septembre à 10:00

Visite libre de 10h à 18h, visite guidée de 45 minutes toutes les heures à partir de 11h (sauf à 13h), visite de la terrasse du bâtiment Foch et découverte de la vue panoramique (réservation conseillée sur maine-et-loire.fr), dégustations de produits de l’Anjou avec le Marché de l’Anjou, animations, etc.

La présentation de la carte d’identité est indispensable pour entrer dans les lieux. Réservation conseillée pour les visites guidées sur maine-et-loire.fr

Découvrez l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Aubin abritant le Conseil départemental de Maine-et-Loire et la Préfécture. Hôtel du Département et Préfecture Place Michel Debré 49000 Angers Angers Maine-et-Loire

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

