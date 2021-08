Nantes Hôtel du département Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée de l’Hôtel du Département de Loire-Atlantique Hôtel du département Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite guidée de l’Hôtel du Département de Loire-Atlantique Hôtel du département, 18 septembre 2021, Nantes. Visite guidée de l’Hôtel du Département de Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel du département

[http://www.loire-atlantique.fr/jep](http://www.loire-atlantique.fr/jep)u patrimonial ouvert à tous et à toutes, témoin d’une riche histoire urbaine et politique dont l’écriture se poursuit au quotidien. Laissez-vous guider à travers un parcours qui remonte le temps suivi d’un moment privilégié d’échange et de découverte de l’institution au sein de son auditorium. Réservation en ligne obligatoire : www.loire-atlantique.fr/jep

Accès seulement en visites guidées avec réservation en ligne obligatoire. Groupes limités à 15 personnes. Toutes les visites s’effectueront dans le respect des gestes barrières, pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Découvrez l’Hôtel du Département de Loire-Atlantique à travers son histoire, son patrimoine et son fonctionnement. Hôtel du département 3, quai Ceineray, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Hôtel du département Adresse 3, quai Ceineray, 44000 Nantes Ville Nantes