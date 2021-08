Visite guidée de l’Hôtel Dieu de Saint-Riquier Chapelle de l’Hôtel Dieu de Saint-Riquier,rue de l’Hôpital,80135 Saint-Riquier, 18 septembre 2021, Saint-Riquier.

Visite guidée de l’Hôtel Dieu de Saint-Riquier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de l’Hôtel Dieu de Saint-Riquier, rue de l’Hôpital , 80135 Saint-Riquier

L’Hôtel-Dieu de Saint-Riquier ouvre ses portes pour les journées du patrimoine, vous y découvrirez: Une élégante chapelle dédiée à Saint Nicolas dotée d’un magnifique retable riche de précieuses ornementations, la plupart de style baroque rocaille. Dans la chapelle vous découvrirez une toile de J-F Parrocel ainsi que des ferronneries de Le Vivarais et de très jolies sculptures sur bois du Baron Pfaff de Pfaffenhofen. L’histoire de ce noble autrichien, contraint à l’exil et qui trouva l’amour à Saint-Riquier où il décida de s’installer, vous sera contée. Dans la sacristie vous découvrirez des objets, ornements et vêtements sacerdotaux anciens. Le principe du chapier vous y sera expliqué. Une reproduction de chambre de malade d’après un tableau du XVIIIème siècle avec personnages de cire vous permettra d’imaginer la vie des malades de l’Hôtel Dieu de Saint-Riquier. Dans l’apothicairerie vous découvrirez une magnifique collection de pots à pharmacie en faïence ainsi que du matériel pharmaceutique et médical ancien. Dans la dernière salle d’esposition, vous découvrirez des meubles et objets de la vie quotidienne des religieuses de l’Hôtel Dieu. À l’occasion des Journées du patrimoine un atelier apothicairerie sera proposé: le pilulier de l’Hôtel-Dieu sortira des armoires d’exposition de l’apothicairerie et vous pourrez vous exercer à la fabrication de pilules comme à l’époque de son utilisation. La visite, accompagnée d’un guide, dure environ 30 minutes.

Gratuit

En visitant l’Hôtel-Dieu de Saint-Riquier vous découvrirez une élégante chapelle, un très joli cloître, une reconstitution de chambre de malade et une apothicairerie

Chapelle de l’Hôtel Dieu de Saint-Riquier,rue de l’Hôpital,80135 Saint-Riquier Rue de l’Hôpital 80135 Saint-Riquier Saint-Riquier Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00