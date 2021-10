Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL-DIEU DE BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire 4.5 4.5 EUR Cette ancienne pharmacie de 1675 est la pièce incontournable de la visite, avec ses boîtes, pots à pharmacie et autres récipients. Visite d’une heure environ. Découvrez un lieu unique, joyau du patrimoine hospitalier de l’Anjou. Cet ancien hôpital de 1650 renferme des trésors, notamment une chapelle baroque à double chœur, une salle du chapitre, et bien sûr, son inestimable apothicairerie. contact@chateau-bauge.com +33 2 41 84 00 74 https://www.chateau-bauge.fr/ Cette ancienne pharmacie de 1675 est la pièce incontournable de la visite, avec ses boîtes, pots à pharmacie et autres récipients. Visite d’une heure environ. Place de l’Europe Baugé Baugé-en-Anjou

