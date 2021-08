Nantes Hotel de ville Nantes Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hotel de ville Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hotel de ville Nantes, 19 septembre 2021, Nantes. Visite guidée de l’Hôtel de Ville

le dimanche 19 septembre à Hotel de ville Nantes Inscription sur place, Entrée par la cour Rosmadec, rue de la commune. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Visite guidée de l’Hôtel de Ville par les services de la mairie, durée de la visite 1h. Hotel de ville Nantes 2 rue de l’hôtel de ville Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:20:00;2021-09-19T11:20:00 2021-09-19T11:40:00;2021-09-19T11:55:00 2021-09-19T12:55:00;2021-09-19T14:40:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:20:00 2021-09-19T15:40:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:20:00;2021-09-19T16:20:00 2021-09-19T16:40:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hotel de ville Nantes Adresse 2 rue de l'hôtel de ville Nantes Ville Nantes lieuville Hotel de ville Nantes Nantes