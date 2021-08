Châlons-en-Champagne Hôtel de Ville Châlons-en-Champagne, Marne Visite guidée de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Hôtel de Ville, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Sur inscription, nombre limité de places disponibles. Départ des visites guidées toutes les heures. Dernier départ à 17h.

Avec la visite classique accompagnée, vous saurez tout du vestibule, de la salle des Assemblées, du Grand salon et du bureau du Maire. Hôtel de Ville Place Foch, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

