Bouxwiller Hôtel de Ville Bas-Rhin, Bouxwiller Visite guidée de l’Hôtel de Ville en VIP Hôtel de Ville Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Visite guidée de l’Hôtel de Ville en VIP Hôtel de Ville, 18 septembre 2021, Bouxwiller. Visite guidée de l’Hôtel de Ville en VIP

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville

### Découvrez le bâtiment de l’Hôtel de Ville en compagnie d’un élu ou d’un ancien élu. En compagnie d’un élu de la Ville de Bouxwiller, découvrez les trésors d’histoire que cache le beau bâtiment de l’Hôtel de Ville, ancienne chancellerie du comté de Hanau-Lichtenberg. Exceptionnellement, ouvrez la porte de la salle du conseil et replongez dans le passé princier de Bouxwiller.

Gratuit. Sur inscription.

Découvrez le bâtiment de l’Hôtel de Ville en compagnie d’un élu ou d’un ancien élu. Hôtel de Ville 1 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 1 place du Château, 67330 Bouxwiller Ville Bouxwiller lieuville Hôtel de Ville Bouxwiller