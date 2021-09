Saint-Michel-sur-Orge Hôtel de ville Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Visite guidée de l’Hôtel de ville de Saint-Michel-sur-Orge Hôtel de ville Saint-Michel-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Hôtel de ville, le samedi 18 septembre à 14:00

Découverte de l’Hôtel de Ville, de certaines salles emblématiques telles que le bureau de Madame le Maire ou la salle des mariages… Explication de l’histoire du bâtiment et de sa transformation de demeure seigneuriale en lieu de démocratie.

Uniquement sur inscriptions. Passe sanitaire pour les majeurs et masques obligatoires

Visite Guidée de l’Hôtel de ville de Saint-Michel-sur-orge Hôtel de ville 16 rue de l’Église 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge Essonne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

