Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Montélimar Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Montélimar Montélimar, 18 septembre 2021, Montélimar. Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Montélimar 2021-09-18 – 2021-09-18

Montélimar Drôme A l’occasion des Journées du patrimoine , découvrez le passé riche en Histoire de l’Hôtel de Ville de Montélimar en compagnie du Maire, Julien Cornillet.

Deux visites guidées de 30 minutes vous seront proposées samedi 18 septembre à 9h30 et 10h30. Gratuit info@montelimar-tourisme.com +33 4 75 01 00 20 dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Ville Montélimar lieuville 44.55694#4.74949