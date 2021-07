Bourg-en-Bresse Hôtel de Ville Ain, Bourg-en-Bresse Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Bourg-en-Bresse Hôtel de Ville Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Bourg-en-Bresse Hôtel de Ville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bourg-en-Bresse. Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Bourg-en-Bresse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Ville

Commentaires sur l’histoire du bâtiment et son fonctionnement. Présentation des portraits des maires qui se sont succédé depuis la fin du XIXe siècle.

Départ régulier par groupe – Durée : environ 45 minutes

Visites commentées par les élus Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Les Vennes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse Place de l'Hôtel de Ville 01000 Bourg-en-Bresse Ville Bourg-en-Bresse lieuville Hôtel de Ville Bourg-en-Bresse