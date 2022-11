Visite guidée de l’Hôtel de Ville Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Amiens, 27 novembre 2022, Amiens. Visite guidée de l’Hôtel de Ville

Place de l »Hôtel de Ville Amiens Somme

2022-11-27 – 2022-11-27 Amiens

Somme 9 Monument emblématique de la commune depuis le Moyen-Âge, l’Hôtel de Ville continue de vous conter son histoire à travers son architecture et ses décors. Laissez-vous emporter le temps d’une visite avec votre guide-conférencier pour découvrir ce haut-lieu du pouvoir amiénois. Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH

Billetterie sur place auprès du guide-conférencier. Monument emblématique de la commune depuis le Moyen-Âge, l’Hôtel de Ville continue de vous conter son histoire à travers son architecture et ses décors. Laissez-vous emporter le temps d’une visite avec votre guide-conférencier pour découvrir ce haut-lieu du pouvoir amiénois. Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH

Billetterie sur place auprès du guide-conférencier. patrimoine@amiens-metropole.com +33 3 22 22 58 90 http://bit.ly/resaAMAH Amiens

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Place de l''Hôtel de Ville Amiens Somme Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Amiens 2022-11-27 was last modified: by Visite guidée de l’Hôtel de Ville Amiens Amiens 27 novembre 2022 amiens Place de l''Hôtel de Ville Amiens Somme Somme

Amiens Somme