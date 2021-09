Visite guidée de l’Hôtel de Région d’Amiens Siège de Région – Amiens, 19 septembre 2021, Amiens.

Siège de Région – Amiens, le dimanche 19 septembre à 10:00

[http://www.hautsdefrance.fr/jep-2021](http://www.hautsdefrance.fr/jep-2021)tué au 15 Mail Albert 1er, ouvrira ses portes dimanche de 10h à 17h. Après une introduction sur l’histoire du bâtiment et du quartier, le public pourra découvrir la salle des délibérations aménagée en 1977, les salons et le bureau du Président dans un hôtel particulier rénové au début du XXème siècle. Départs à 10h15 – 11h – 11h45 – 14h15 – 15h – 15h45 – 16h30 – 17h. La durée de la visite est de 45 minutes. **Le Siège de Région à Lille sous tous les angles** Situé au 151 avenue du Président Hoover à Lille, le Siège de Région ouvrira ses portes au public dimanche de 10h à 17h, et proposera une visite des lieux de décision et de travail : le hall d’accueil, l’hémicycle, la salle de la Commission permanente, les salons de réception et le bureau du Président. Sous réserves des conditions climatiques,cette visite se terminera avec une visite des toits du 7ème étage afin de profiter d’une vue panoramique sur Lille. Départs à 10h15 – 11h – 11h45 – 14h15 – 15h – 15h45 – 16h30 – 17h. La durée de la visite est de 45 minutes. **Pour préparer votre visite** Toutes les visites à Lille et à Amiens se font sur inscription dans la limite des places disponibles à partir du vendredi 10/09 et jusqu’au vendredi 17/09 à 12h00. Les inscriptions se feront en ligne sur le site internet de la Région au lien suivant : www.hautsdefrance.fr/jep-2021 Rendez-vous 15 min avant le départ des visites, muni de votre pièce d’identité. Compte tenu du contexte actuel du Covid-19, le pass sanitaire des visiteurs est obligatoire pour accéder aux visites. L’accueil et les visites se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires et gestes barrières et sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur.

compte tenu du contexte sanitaire, les places sont limitées.

Le dimanche 19 septembre sera l’occasion pour la Région Hauts-de-France d’inviter le public, sur inscription, à découvrir le siège de Région à Lille et l’Hôtel de Région à Amiens.

Siège de Région – Amiens 15 Mail Albert 1er, 80000 Amiens Amiens Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00