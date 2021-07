Belfort Préfecture du territoire de Belfort Belfort, Territoire de Belfort Visite guidée de l’Hôtel de la préfecture Préfecture du territoire de Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Visite guidée de l’Hôtel de la préfecture Préfecture du territoire de Belfort, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Belfort. Visite guidée de l’Hôtel de la préfecture

le samedi 18 septembre à Préfecture du territoire de Belfort

Inauguré en 1902, le bâtiment de la préfecture matérialise la séparation de Belfort avec le Haut-Rhin, depuis le traité de Francfort de 1871. Le département du Territoire de Belfort ne sera créé administrativement qu’en 1922. Conçue par l’architecte De Fleury de la Hussinière, la préfecture reste son œuvre principale qui lui vaudra les palmes académiques. Son plan en U évoque l’aspect d’un vaste hôtel aristocratique de l’Ancien Régime. Les toitures en ardoise et les lucarnes à fronton évoquent aussi l’architecture privée de la première moitié du XVIIe siècle. Venez découvrir l’Histoire de votre préfecture, apprécier son architecture, son jardin et les œuvres d’art qu’elle abrite, mais également en comprendre le fonctionnement et les missions aujourd’hui. Visites commentées par Jean-Christophe TAMBORINI, adjoint à la directrice des Archives Départementales.

jauge limitée

Inauguré en 1902, le bâtiment de la préfecture matérialise la séparation de Belfort avec le Haut-Rhin, depuis le traité de Francfort de 1871. Préfecture du territoire de Belfort 1 rue Bartholi 90000 Belfort Belfort Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Étiquettes évènement : Autres Lieu Préfecture du territoire de Belfort Adresse 1 rue Bartholi 90000 Belfort Ville Belfort lieuville Préfecture du territoire de Belfort Belfort