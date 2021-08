La Montagne Hôtel de la préfecture La Montagne, La Réunion Visite guidée de l’Hôtel de la Préfecture de La Réunion Hôtel de la préfecture La Montagne Catégories d’évènement: La Montagne

Première construction d’envergure de La Réunion, le bâtiment construit au XVIIIème siècle abrite initialement la Compagnie des Indes, avant de devenir, en 1770 l’Hôtel du Gouvernement. En 1970, il devient le premier édifice de l’île classé au titre des monuments historiques.

Entrée libre, sur présentation d’une pièce d’identité avec photo. Réservation exclusivement sur place, 30 minutes à 1 heure avant le début de la visite (selon l’affluence). Adaptations possibles en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

