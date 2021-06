Rouen Tribunal administratif de Rouen Rouen, Seine-Maritime Visite guidée de l’hôtel de Crosne, siège du tribunal administratif de Rouen Tribunal administratif de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite guidée de l’hôtel de Crosne, siège du tribunal administratif de Rouen Tribunal administratif de Rouen, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rouen. Visite guidée de l’hôtel de Crosne, siège du tribunal administratif de Rouen

Tribunal administratif de Rouen, le samedi 18 septembre à 14:00 Réservation sur place, à l’accueil du tribunal administratif, le jour de la visite, en début d’après-midi.

Visite guidée de l’Hôtel de Crosne, siège du Tribunal administratif de Rouen depuis 2008, et de la salle de la rotonde, aussi dénommé « salon de musique ». Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen Rouen Quartier Pasteur Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Tribunal administratif de Rouen Adresse 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Tribunal administratif de Rouen Rouen