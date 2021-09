Rennes Hôtel de Commandement militaire de Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Visite guidée de l’Hôtel de Châteaugiron Hôtel de Commandement militaire de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Hôtel de Commandement militaire de Rennes, le samedi 18 septembre à 10:00

Visite de la résidence : commentaires en début de visite, puis visite libre des salons de réception et du jardin. Une animation de la musique militaire des transmissions (musique militaire de Rennes) sera jouée pendant les horaires d’ouverture le samedi – uniquement – de 10h à 13h.

Entrée libre avec pass sanitaire valide. Masque obligatoire à l’intérieur. Carte d’identité obligatoire pour accéder.

Hôtel de commandement – résidence militaire Hôtel de Commandement militaire de Rennes 12 rue de Corbin, Rennes, 35000 Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00

