Par Jean-Paul Debeaupuis, président du Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet. À la fin de la visite, vous aurez accès à deux expositions réalisées par la Société d’Histoire du Vésinet : > « 1859 : Inaugiration de l’Asile Impérial du Vésinet » > « Le quartier Princesse » Visite uniquement du inscription via le site Internet de la Ville : [www.levesinet.fr](http://www.levesinet.fr) 20 personnes maximum par visite

Uniquement sur inscription, 20 personnes maximum par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

