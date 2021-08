Le Kremlin-Bicêtre Hôpital Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Visite guidée de l’hôpital Bicêtre et découverte de l’exposition « Visages d’histoire » Hôpital Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Découvrez sous un nouveau jour l’hôpital Bicêtre (AP-HP) : en parcourant la cour des massacres, le Grand réservoir, le puits. Redécouvrez l’histoire d’un hôpital qui a tour à tour été lieu d’assistance, prison d’État et asile. La visite se termine en salle d‘exposition où est actuellement présentée l’exposition « Visages d’histoire ». Elle vous dévoile les portraits de patients, d’hospitaliers et de philanthropes reproduits en peinture, sculpture, gravure ou photographie. Ces visages témoignent de l’histoire de la vie à l’hôpital au cours des deux derniers siècles. ■ Rendez-vous : hôpital Bicêtre, départ de la visite devant l’entrée principale – 78 rue du Général Leclerc, 94 270 Le Kremlin-Bicêtre Un plan vous sera remis lors de la confirmation d’inscription. ■ Heure de départ des visites : 11h, 14h, 16h15 – Durée : 1h30 Inscription obligatoire, renseignements au 01 40 27 50 05 ou sur [contact.musee@aphp.fr](mailto:contact.musee@aphp.fr) ■ Accès : Métro 7 : Le Kremlin-Bicêtre ; Bus : 186, 125 pour l’arrêt Convention Jaurès & 47, 131, 323 pour l’arrêt Hôpital de Bicêtre. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

