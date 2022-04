Visite guidée de l’hippodrome de Deauville-La Touques Deauville, 2 août 2022, Deauville.

Visite guidée de l’hippodrome de Deauville-La Touques Hippodrome de Deauville-La Touques 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville

2022-08-02 13:00:00 – 2022-08-02 Hippodrome de Deauville-La Touques 32 avenue Hocquart de Turtot

Deauville Calvados

Qui n’a jamais rêvé de découvrir la face cachée des courses, que seuls les professionnels connaissent ? Profitez des visites commentées pour vivre l’organisation d’une course de chevaux et visitez les coulisses et lieux clés d’un site exceptionnel (rond de présentation, balances pour la pesée des jockeys, écuries, pistes…).

Les mardis, jeudis, samedis et dimanches départ à 11h30, 13h30, 14h30 et 15h30.

Les jeudis départ à 16h30, 19h30 et 20h30.

Départ de la visite au camion vert PMU installé face aux pistes.

Durée de la visite : 45 minutes

+33 2 31 14 20 00 http://www.france-galop.com/

dernière mise à jour : 2022-04-02 par