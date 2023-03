Visite guidée de Lherm Lherm Lherm Catégories d’Évènement: Lherm

Découvrez l'histoire d'un charmant village dont les maisons et les tours médiévales ont abrité d'entreprenantes familles venues de tout le Quercy et même des Pyrénées, dans ce qui fut le centre d'une véritable industrie du fer, le long de moulines sur le Vert, et cela dès le 15éme siècle. L'église Notre-Dame vaut aussi le coup d'œil et possède un des plus beaux retables baroques lotois.

