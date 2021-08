Coussay Château de Coussay Coussay, Vienne Visite guidée de l’extérieur du château de Coussay Château de Coussay Coussay Catégories d’évènement: Coussay

Vienne

Visite guidée de l’extérieur du château de Coussay Château de Coussay, 18 septembre 2021, Coussay. Visite guidée de l’extérieur du château de Coussay

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Coussay Gratuit.

Avec un guide, vous découvrirez les manifestations architecturales novatrices de la première Renaissance française, associées à un plan plus ancien. Château de Coussay Allée du Cardinal, 86110 Coussay Coussay Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Coussay, Vienne Autres Lieu Château de Coussay Adresse Allée du Cardinal, 86110 Coussay Ville Coussay lieuville Château de Coussay Coussay