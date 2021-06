Le Cormier Église Notre-Dame Eure, Le Cormier Visite guidée de l’extérieur de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Le Cormier Catégories d’évènement: Eure

Le Cormier

Visite guidée de l'extérieur de l'église Notre-Dame Église Notre-Dame, 18 septembre 2021, Le Cormier.

Église Notre-Dame, le samedi 18 septembre à 14:00 Départs des visites à 14h, 15h et 16h. Livret-jeu pour les enfants.

Découverte des extérieurs de l’église. Église Notre-Dame 8, rue de l’église, 27120 Le Cormier Le Cormier Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Église Notre-Dame Adresse 8, rue de l'église, 27120 Le Cormier Ville Le Cormier