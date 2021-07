Saint-Laurent-de-Mure Château Delphinal Rhône, Saint-Laurent-de-Mure Visite guidée de l’extérieur de l’Église et du château Delphinal de Saint-Laurent-de-Mure Château Delphinal Saint-Laurent-de-Mure Catégories d’évènement: Rhône

Venez découvrir l’histoire du château delphinal de la commune, présentée par Olivier Petit, historien médiéviste spécialiste du château, ainsi que l’histoire de l’extérieur de l’église, présentée par le Groupe d’Études Historiques de la Contrée de Meyzieu (GEHCM).

Gratuit, à partir de 7 ans, sur inscription.

Venez découvrir l'histoire du château delphinal de la commune, présentée par Olivier Petit, historien médiéviste spécialiste du château. Château Delphinal Impasse du vieux château 69720 Saint Laurent de Mure Saint-Laurent-de-Mure Rhône

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00

