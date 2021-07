Joigny Gare SNCF de Joigny Joigny, Yonne Visite guidée de l’extérieur de la gare SNCF de Joigny Gare SNCF de Joigny Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Gare SNCF de Joigny, le samedi 18 septembre à 14:00

Construite par l’architecte François-Alexis Cendrier, la gare SNCF de Joigny est inaugurée en 1849. Gare dite « à quatre portes », elle est caractéristique de la ligne PLM (Paris-Lyon-Marseille). La visite sera commentée par l’Architecte des bâtiments de France de l’Yonne. Par mesure de sécurité, la visite est limitée à 15 personnes. Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Joigny et du Jovinien.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Joigny et du Jovinien, 15 personnes maximum.

Découvrez cette gare inaugurée au milieu du XIXème siècle! Gare SNCF de Joigny Rue de la Gare, 89300 Joigny Joigny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

