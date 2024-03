Visite guidée de l’exposition : Zao Wou-Ki – les allées d’un autre monde Les Franciscaines Deauville, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée de l'exposition : Zao Wou-Ki – les allées d'un autre monde Découvrez gratuitement l'exposition Zao Wou-Ki – Les allées d'un autre monde en présence de médiateurs culturels. Samedi 18 mai, 19h00 Les Franciscaines

Découvrez gratuitement l’exposition Zao Wou-Ki – Les allées d’un autre monde en présence de médiateurs culturels.

Les Franciscaines a le privilège d’accueillir une exposition monographique exceptionnelle dédiée à l’œuvre de Zao Wou-Ki (1920-2013).

Cet artiste d’origine chinoise, devenu français en 1964, a tracé un parcours artistique unique, naviguant entre la tradition de son pays natal et la modernité occidentale, pour finalement trouver une voie nouvelle, affranchie et libre.

Cette exposition explore la liberté artistique de Zao Wou-Ki à travers la diversité des expressions plastiques et intellectuelles qu’il a explorées tout au long de sa vie. Le parcours révèle une diversité de mediums, englobant des peintures, aquarelles, encres, estampes, tapisseries, porcelaines, stèles, livres de poésie, ainsi qu’une imposante décoration murale de plus de seize mètres de long, réalisée sur commande de l’Etat pour le collège L’Herminier de La Seyne-sur-Mer construit par l’architecte Roger Taillibert.

Ces œuvres sont réunies pour la première fois dans une exposition qui célèbre la pratique et la pensée d’un artiste total, dont la démarche existentielle fut entièrement dédiée à la représentation de réalités au-delà de celles du monde visible.

Les Franciscaines 145 B avenue de la République, 14800 Deauville

Musée, médiathèque, salle de spectacles, concerts, rencontres… Les Franciscaines abrite depuis le 13 mai 2021 un nouveau lieu culturel permanent résolument contemporain.

Les Franciscaines, nouvel lieu de vie culturelle à Deauville, associe au sein d’espaces communs des expositions, un musée, une médiathèque et une salle de spectacles. Au croisement de tous les arts, plus de 6200 mètres carrés sont dédiés à la culture. Tout l’année, une large programmation culturelle pluridisciplinaire vous y attend : expositions temporaires, spectacles, rencontres et conférences. Lieu de connaissance et de plaisir, les Univers thématiques des Franciscaines -Deauville, Art de Vivre, Spectacle-Cinéma, Cheval et Jeunesse- présentent des collections multi-supports (livres, dvd, cd, jeux…) à consulter dans des espaces lumineux et intimistes, propices à la lecture.

