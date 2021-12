Visite guidée de l’exposition « Villeurbanne à hauteur d’enfants ». Le Rize, 15 décembre 2021, Villeurbanne.

Visite guidée de l’exposition « Villeurbanne à hauteur d’enfants ».

du mercredi 15 décembre au jeudi 12 mai 2022 à Le Rize

Où se trouvent les enfants dans la ville ? Que font-ils en ville ? Comment perçoivent-ils leur ville ? Est-elle un terrain de jeux et d’aventures ? Faites connaissance avec les enfants de Villeurbanne du début du XXe siècle à nos jours ! Venez-vous questionner sur l’évolution de leur vie quotidienne à Villeurbanne autour des mythes et des réalités. À travers des souvenirs d’enfance, des documents d’archives et des témoignages, la parole est ici donnée aux Villeurbannais grands et petits. Les enfants, un espace dédié vous est exclusivement réservé pour découvrir et imaginer la ville de demain de manière ludique! Une exposition qui s’adresse à la fois aux enfants et aux adultes.

Où se trouvent les enfants dans la ville ? Comment perçoivent-ils leur ville ? Faites connaissance avec les enfants de Villeurbanne du début du XXe siècle à nos jours !

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T16:00:00;2022-01-27T18:00:00 2022-01-27T19:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T11:00:00;2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T16:00:00;2022-05-12T18:30:00 2022-05-12T19:30:00