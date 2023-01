Visite guidée de l’exposition « Vies de Maurice Trélut » Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Visite guidée de l’exposition « Vies de Maurice Trélut » Tarbes, 21 février 2023, Tarbes . Visite guidée de l’exposition « Vies de Maurice Trélut » 63 rue Georges Lassalle TARBES au Musée de la Déportation et de la Résistance Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 63 rue Georges Lassalle

2023-02-21 13:00:00 13:00:00 – 2023-02-21 14:00:00 14:00:00

TARBES 63 rue Georges Lassalle

Tarbes

Hautes-Pyrénées Pendant votre pause repas, partez à la découverte de cette exposition en compagnie de Jean-François Soulet. Au détour d’un square, aux abords d’un stade, le nom de Maurice Trélut est loin d’être inconnu des Tarbais. Quant à son histoire : une biographie parue en 2020 de la main de Jean-François Soulet sortait de l’oubli le parcours de cette célébrité bigourdane. Ancien combattant, maire de Tarbes, personnalité du Stadoceste, Juste parmi les Nations et victime de la barbarie nazie, Maurice Trélut, à cheval entre deux siècles et deux guerres, a eu une vie riche. Afin de permettre aux Tarbais de découvrir toute la complexité du parcours de Maurice Trélut, le musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes lui dédie une exposition, avec l’aimable concours de sa famille et de l’historien Jean-François Soulet.

Cette nouvelle exposition présente des archives familiales, des objets issus des collections du Musée, mais également des pièces provenant d’autres fonds patrimoniaux. Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h musee.deportation@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 11 60 TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes au Musée de la Déportation et de la Résistance Adresse Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 63 rue Georges Lassalle Ville Tarbes lieuville TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes au Musée de la Déportation et de la Résistance Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Visite guidée de l’exposition « Vies de Maurice Trélut » Tarbes 2023-02-21 was last modified: by Visite guidée de l’exposition « Vies de Maurice Trélut » Tarbes Tarbes au Musée de la Déportation et de la Résistance 21 février 2023 63 rue Georges Lassalle TARBES au Musée de la Déportation et de la Résistance Tarbes Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées