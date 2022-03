Visite guidée de l’exposition Vercors 40-44 Maison du patrimoine Villard-de-Lans Catégories d’évènement: Isère

Villard-de-Lans

Visite guidée de l’exposition Vercors 40-44 Maison du patrimoine, 14 mai 2022, Villard-de-Lans. Visite guidée de l’exposition Vercors 40-44

le samedi 14 mai à Maison du patrimoine

Visite guidée de l’exposition Vercors 40-44 par Blandine Damieux-Verdeau, guide conférencière spécialiste de la Résistance en Vercors. Samedi 14 et Dimanche 15 mai, 10h30 et 14h30. Visite guidée de l’exposition “Vercors 40-44” par Blandine Damieux-Verdeau, guide conférencière spécialiste de la Résistance en Vercors. Samedi 14 et Dimanche 15 mai, 10h30 et 14h30. Maison du patrimoine Place de la libération, 38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villard-de-Lans Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T11:30:00;2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Villard-de-Lans Autres Lieu Maison du patrimoine Adresse Place de la libération, 38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Villard-de-Lans lieuville Maison du patrimoine Villard-de-Lans Departement Isère

Maison du patrimoine Villard-de-Lans Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villard-de-lans/

Visite guidée de l’exposition Vercors 40-44 Maison du patrimoine 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée de l’exposition Vercors 40-44 Maison du patrimoine Maison du patrimoine 14 mai 2022 Maison du patrimoine Villard-de-Lans Villard-de-Lans

Villard-de-Lans Isère