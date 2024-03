Visite guidée de l’exposition « Un silence qui en dit long » HiFlow Genève, jeudi 14 mars 2024.

Visite guidée de l’exposition « Un silence qui en dit long » Profitez d’un moment privilégié pour découvrir les œuvres des 18 artistes. 14 mars – 4 avril HiFlow 0

Début : 2024-03-14T12:30:00+01:00 – 2024-03-14T13:30:00+01:00

Fin : 2024-04-04T18:00:00+02:00 – 2024-04-04T19:00:00+02:00

Pour la première fois, le Service culturel de Plan-les-Ouates investit le Hub.i3, en collaboration avec l’association HiFlow dont les locaux sont situés dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates.

Cette exposition questionne nos manières d’être à travers de simples gestes du quotidien, un ensemble de signes qui nous servent à nous exprimer, nous défendre ou communiquer lorsque la parole est impossible ou ne suffit pas.

L’espace réunira plus de 40 œuvres de 18 artistes contemporains suisses et internationaux, avec des prêts du fonds cantonal d’art contemporain, de la collection la Mobilière et de Gowen Contemporary Gallery.

Exposition du 6 mars au 6 avril (entrée libre).

HiFlow ch. du Champ-des-Filles 36A Genève 1228 Genève

