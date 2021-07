Saint-Denis Musée d'art et d'histoire Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Visite guidée de l’exposition Un.e Air.e de famille Musée d’art et d’histoire Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

le dimanche 19 septembre à 15:00

L’exposition _Un.e Air.e de famille_ révèle l’engagement anticolonial des surréalistes et autres artistes des collections du musée (Gavarni, Daumier, Jourdain, Effel) dont les œuvres entrent en dialogue avec les pratiques artistiques contemporaines de treize artistes femmes d’Afrique et de ses diasporas. Accompagnée d’une riche programmation culturelle pluridisciplinaire, elle propose en creux une réflexion sur la contemporanéité des questions (post)coloniales. Venez la visiter en compagnie d’une médiatrice du musée !

Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

En compagnie d'une médiatrice du musée, venez visiter l'exposition Un.e Air.e de famille labellisée dans le cadre de la saison Africa2020 ! Musée d'art et d'histoire 22 bis rue Gabriel-Péri 93200 Saint-Denis

