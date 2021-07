Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TRÉSOR D’ART SACRÉ Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION TRÉSOR D'ART SACRÉ 2021-08-07 – 2021-08-07 Route de Changé Abbaye Royale de l'Epau

Le Mans Sarthe EUR 2 Partez à la découverte de l’exposition « Trésors d’art sacré – 30 ans de restauration par le Département de la Sarthe » Visite guidée de l’exposition Trésor d’art sacré epau.accueil@sarthe.fr +33 2 43 84 22 29 http://epau.sarthe.fr/ Partez à la découverte de l’exposition « Trésors d’art sacré – 30 ans de restauration par le Département de la Sarthe » dernière mise à jour : 2021-07-18 par

