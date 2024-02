VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TRAIT D’UNION, RENCONTRES À L’OSTAL SOLEIL Béziers, mercredi 20 mars 2024.

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TRAIT D’UNION, RENCONTRES À L’OSTAL SOLEIL Béziers Hérault

L’Ostal Soleil ouvre ses portes au public avant sa rénovation en accueillant du 2 au 31 mars 2024 une exposition intitulée Trait d’union, Rencontres à l’Ostal Soleil. A cette occasion, parcourez cet hôtel particulier et suivez la visite guidée à deux voix mêlant un regard historique et une interprétation artistique des œuvres présentées.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

L’Ostal Soleil ouvre ses portes au public avant sa rénovation en accueillant du 2 au 31 mars 2024 une exposition intitulée Trait d’union, Rencontres à l’Ostal Soleil. A cette occasion, parcourez cet hôtel particulier et suivez la visite guidée à deux voix mêlant un regard historique et une interprétation artistique des oeuvres présentées.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:30:00

fin : 2024-03-20 15:30:00

10 Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TRAIT D’UNION, RENCONTRES À L’OSTAL SOLEIL Béziers a été mis à jour le 2024-02-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE