Avignon Avignon Avignon, Vaucluse Visite guidée de l’exposition Tigres et vautours – Yan Pei-Ming durant les Journées Européennes du patrimoine Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Visite guidée de l’exposition Tigres et vautours – Yan Pei-Ming durant les Journées Européennes du patrimoine Avignon, 19 septembre 2021, Avignon. Visite guidée de l’exposition Tigres et vautours – Yan Pei-Ming durant les Journées Européennes du patrimoine 2021-09-19 – 2021-09-19 14:30:00 14:30:00 Départ : Office de tourisme Départ : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès

Avignon Vaucluse EUR 5 5 Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, profitez de la visite guidée de l’exposition Tigres et vautours – Yan Pei-Ming au tarif unique spécial de 5 € ! dernière mise à jour : 2021-08-19 par

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Avignon Adresse Départ : Office de tourisme Départ : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès Ville Avignon