Visite guidée de l’exposition temporaire Wœrth Wœrth Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wœrth

Visite guidée de l’exposition temporaire Wœrth, 10 juillet 2022, Wœrth. Visite guidée de l’exposition temporaire Wœrth

2022-07-10 – 2022-07-10

Wœrth Bas-Rhin EUR Visite guidée de l’exposition temporaire intitulée “Les services de santé en 1870” avec le Dr Roland BLAVIN. Visite guidée de l’exposition temporaire intitulée “Les services de santé en 1870” avec le Dr Roland BLAVIN. Visite guidée de l’exposition temporaire intitulée “Les services de santé en 1870” avec le Dr Roland BLAVIN. Wœrth

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wœrth Autres Lieu Wœrth Adresse Ville Wœrth lieuville Wœrth Departement Bas-Rhin

Wœrth Wœrth Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/woerth/

Visite guidée de l’exposition temporaire Wœrth 2022-07-10 was last modified: by Visite guidée de l’exposition temporaire Wœrth Wœrth 10 juillet 2022 Bas-Rhin Wœrth

Wœrth Bas-Rhin