Abbaye de Flaran, le dimanche 19 septembre à 16:00

**Dimanche 19 septembre, 16h : visite exceptionnelle de l’exposition William Einstein par sa fille, Sabine Saintignan** Issu de l’École des Beaux-Arts de Saint-Louis (États-Unis), d’abord tenté par l’abstraction, **William EINSTEIN (1907-1972)** s’établit à Paris en 1927. Il se lie d’amitié avec les artistes de Montparnasse (Calder, Mondrian, Duchamp, Man Ray…), multiplie les expériences picturales d’abord abstraites puis figuratives, empreintes d’humanisme, entre France et Amérique, avant de choisir définitivement la première. Son style évolue alors vers plus d’expressionisme, notamment à travers ses expériences sur la lumière et le mouvement, à Paris, Londres, Venise et Amsterdam, et en Picardie où il réside définitivement. Il y engage, à la fin de sa vie, un travail gagné par la spiritualité, autour de scènes bibliques et les verrières de l’église de Saint-Wulfran d’Abbeville. L’exposition, fruit d’une étroite collaboration avec les ayants-droits, présente une cinquantaine d’œuvres peintes et dessinées et certaines correspondances inédites de cet artiste attachant, encore bien peu étudié et présenté en France, du fait de la disparition tragique d’une grande partie de son œuvre.

Nombre de places limité

Abbaye de Flaran Village, 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse Gers



2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00