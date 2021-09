Harnes Musée d'histoire et d'archéologie Harnes, Pas-de-Calais Visite guidée de l’exposition temporaire “Sur les pas de Charles DEBARGE” Musée d’histoire et d’archéologie Harnes Catégories d’évènement: Harnes

Pas-de-Calais

Visite guidée de l’exposition temporaire “Sur les pas de Charles DEBARGE” Musée d’histoire et d’archéologie, 18 septembre 2021, Harnes. Visite guidée de l’exposition temporaire “Sur les pas de Charles DEBARGE”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’histoire et d’archéologie Afin de respecter le protocole COVID, Passe Sanitaire obligatoire

Visite guidée de l’exposition temporaire “Sur les pas de Charles DEBARGE” avec la présence des Amis du Vieil Harnes Musée d’histoire et d’archéologie 50 rue André Deprez – 62440 Harnes Harnes Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Harnes, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée d'histoire et d'archéologie Adresse 50 rue André Deprez - 62440 Harnes Ville Harnes lieuville Musée d'histoire et d'archéologie Harnes