Notre histoire Musée de Rumilly, le samedi 18 septembre à 14:30

Etape incontournable de la vie, l’école vient réveiller de nombreux souvenirs pour toutes les générations. Depuis quand les écoles se sont-elles installées à Rumilly ? Quelles sont les lois qui ont contribué à mettre en place l’école telle qu’on la connait aujourd’hui ? Comment les apprentissages se sont-ils transformés au fil des décennies ? De la naissance de l’école avec les congrégations religieuses enseignantes à l’architecture scolaire en passant par la formation des maîtresses au sein de l’école normale, l’exposition éclaire les nombreuses facettes du patrimoine scolaire. Au cours de cette visite participative, la médiatrice du musée vous plonge au cœur de l’histoire des écoles de Rumilly. Ponctuée par de nombreux objets, visuels et documents, elle est à la fois documentée et ludique, pour répondre aux attentes de tous les publics, petits ou grands.

Reservation conseillée

Visite guidée de l’exposition temporaire Sages comme des images ! 100 ans d’écoles. Notre histoire Musée de Rumilly 5, place de la manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Rumilly Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

