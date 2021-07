Montauban Musée Ingres Bourdelle Montauban, Tarn-et-Garonne Visite guidée de l’exposition temporaire Musée Ingres Bourdelle Montauban Catégories d’évènement: Montauban

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

**Samedi et dimanche** **à 11h, 14h30, 16h, 17h30** FERDINAND PHILIPPE D’ORLÉANS IMAGES DU PRINCE IDÉAL par les guides-conférenciers du CIAP Oublié aujourd’hui dans les soubresauts de l’histoire, Ferdinand-Philippe d’Orléans, héritier du trône français entre 1830 et 1842, jouissait pourtant d’un rayonnement considérable en son siècle. Le portrait peint par Ingres, prêt exceptionnel du musée du Louvre, vous invite à parcourir la vie de ce prince à travers ses représentations. Ce portrait offre l’image d’un prince idéal, mort trop jeune mais dont le souvenir fut préservé des désillusions du pouvoir.

Visites guidées à 11h, 14h30, 16h et 17h30

Découvrez l’exposition temporaire “Fernand-Philippe d’Orléans, images du prince idéal”. Musée Ingres Bourdelle 19, rue de l’Hôtel de Ville BP 752, 82000 Montauban Montauban Tarn-et-Garonne

