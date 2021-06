La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Visite guidée de l’exposition temporaire Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

_**Les Orientales de Berlioz**_ ——————————- ### Visite guidée de l’exposition temporaire L’Orient et ses figures féminines, telles Cléopâtre, Didon ou Salammbô, ont enflammé l’imaginaire des artistes européens du XIXe siècle, qu’ils soient peintres, compositeurs ou écrivains, comme Flaubert dont nous célébrons le bicentenaire de la naissance. En écho au Festival Berlioz, l’exposition temporaire du Musée Hector-Berlioz en présente quelques portraits fascinants, pour voyager jusqu’en Égypte et dans l’antique Carthage. _Par Gin’Steve, votre guide de poche_

Entrée libre sur réservation auprès du musée

Visitez la nouvelle exposition temporaire « Les Orientales de Berlioz », accompagné d’un guide-conférencier Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

2021-07-04T14:30:00 2021-07-04T15:30:00;2021-07-18T15:30:00 2021-07-18T16:30:00

