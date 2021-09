Le Chambon-sur-Lignon Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Visite guidée de l’exposition temporaire Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Venez découvrir l’exposition temporaire du Lieu de Mémoire : les Justes et le sauvetage des juifs en Europe. Visite guidée animée par une médiatrice du Lieu de Mémoire Sur inscription.

Gratuit – sur inscription.

Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon 23, route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

