Visite guidée de l’exposition temporaire “Les poissons migrateurs” Maison Garonne, 18 septembre 2021, Couladère.

Parlez-vous la langue des poissons migrateurs ? Non ? Nous non plus par contre on connaît leur cycle de vie ! Suivez leurs aventures et découvrez les actions menées pour la préservation et la sauvegarde de leur écosystème.

2€ par participant

Visite guidée sur les poissons migrateurs et sur les paysages de Garonne.

Maison Garonne 31220 Cazères Couladère Haute-Garonne



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00