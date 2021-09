Valence-sur-Baïse Abbaye de Flaran Gers, Valence-sur-Baïse Visite guidée de l’exposition temporaire “Les grands formats…” de Jean Dieuzaide (1921-2003) Abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse Catégories d’évènement: Gers

Abbaye de Flaran, le samedi 18 septembre à 16:00

► Samedi 18 septembre, à 16h : visite exceptionnelle de l’exposition _Les grands formats … de Jean Dieuzaide_ par Michel Dieuzaide L’abbaye de Flaran a tenu à s’associer aux manifestations destinées à célébrer **le centenaire de la naissance de Jean Dieuzaide (1921-2003), un des photographes français les plus originaux de la 2nde moitié du XXe siècle.** Avant la clôture de l’exposition, Michel Dieuzaide viendra exceptionnellement faire visiter l’exposition de photographies _grand format,_ sur papier baryté, réalisées par son père. L’exposition présente une sélection éclectique de celles-ci, très rarement montrées, témoigne de la pratique totale, éclectique et militante de son art.

Nombre de places limitées

Abbaye de Flaran Village, 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse Gers

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

