Paris

Visite guidée de l’exposition temporaire “Homosexuels et Lesbiennes dans l’Europe nazie” Mémorial de la Shoah, 7 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 07 avril 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Visite guidée pour Adultes. Découvrez avec un guide l’exposition du Mémorial de la Shoah sur les Homosexuels et Lesbiennes dans l’Europe nazie. Découvrez avec un guide l’exposition du Mémorial de la Shoah sur les Homosexuels et Lesbiennes dans l’Europe nazie. Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004 Contact : 0142774472 contact@memorialdelashoah.org https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-guidee-de-l-exposition-homosexuels-et-lesbiennes-dans-l-europe-nazie-2022 Expo;Histoire;LGBT

© Coll. Landesarchiv Berlin.

