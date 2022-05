Visite guidée de l’exposition temporaire De Dieppe à Juno : 80ème anniversaire du Raid de Dieppe »., 12 juin 2022, .

Le Raid de Dieppe est le jour le plus sombre de la Seconde Guerre mondiale pour le Canada. Il est imprégné de controverse, de mystère et de tragédie. Pendant plusieurs décennies, le désastre domine la mémoire collective des Canadiens de la guerre. À travers une multitude de perspectives et de voix, l’exposition explore l’évolution de notre compréhension du Raid, ses liens avec Juno Beach au moment du Jour J et la libération de Dieppe en septembre 1944.

contact@junobeach.org +33 2 31 37 32 17 https://www.junobeach.org/fr/

