Visite guidée de l’exposition temporaire “Coton, dissonances artistiques” Musée du textile, 18 septembre 2021, Cholet.

Visite guidée de l’exposition temporaire “Coton, dissonances artistiques”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du textile

Un aperçu de l’expo ici : [https://youtu.be/UUnvF5dRXLo](https://youtu.be/UUnvF5dRXLo) Le coton est au cœur de cette exposition. Cette fibre venue d’ailleurs a bouleversé l’activité textile choletaise en se substituant au lin. Le Musée du Textile et de la Mode a choisi l’art contemporain pour traiter ce sujet. Ce n’est pas la matière qui est au cœur de cette exposition d’art, mais les symboliques et l’imaginaire qui lui sont attachés. Un imaginaire composé d’images et de sensations où prime la poésie, mais qui devient douloureux lorsqu’il convoque la mémoire. Ensuite, vient l’actualité du coton, sa surabondance et ses conséquences qui hypothèquent l’avenir. Ce cheminement artistique révèle à chaque étape des dissonances. La première est le contraste entre la poésie de l’imaginaire et la dureté des émotions surgies de la mémoire : enfermement, douleur et exil. La seconde dissonance est un jeu qui souligne la blancheur et la légèreté des œuvres poétiques en contraste avec les matériaux et les murs bruts de la salle de la machine à vapeur, lieu chargé d’une histoire laborieuse. Enfin, le “dissonance” du titre évoque une dissonance plastique, celle d’œuvres dissemblables dans leurs formes : installations, sculptures, photographies ou tapisseries réunies autour d’un même thème, d’une même émotion.

Il y est question de la symbolique et de l’imaginaire attachés à cette plante à travers des œuvres d’arts textiles.

Musée du textile Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet Cholet Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:15:00