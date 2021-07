Créteil Archives départementales du Val-de-Marne Créteil, Val-de-Marne Visite guidée de l’exposition temporaire « +2°C ? Les Val-de-Marnais, le climat et l’environnement (1780-1945) » aux Archives de Créteil Archives départementales du Val-de-Marne Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Depuis le XVIIIe siècle, les enjeux environnementaux et climatiques qui courent sur l’actuel département du Val-de-Marne n’ont eu de cesse de se renouveler aux grés des mutations géographiques, économiques, technologiques et urbaines de la société. À travers des œuvres variées issues de collections publiques ou privées, l’exposition « +2°C » s’interroge sur l’impact du progrès et de la modernité sur les équilibres écologiques et environnementaux du territoire. Elle replace les phases de contestations, alertes et tentatives de régulation des risques et nuisances formulées aussi bien par les habitants que par les pouvoirs publics dans un temps long.

10 participants pour les visites guidées (inscription obligatoire sur exploreparis.fr) ; visite libre de 14h à 18h

L’exposition temporaire en cours propose de remonter aux racines de nos préoccupations actuelles en matière de climat et d’environnement grâce à une mise en perspective historique riche et locale. Archives départementales du Val-de-Marne 10 rue des Archives 94000 Créteil Créteil Val-de-Marne

