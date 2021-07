Saint-Amand-les-Eaux Musée de la tour abbatiale Nord, Saint-Amand-les-Eaux Visite guidée de l’exposition « Sous les bottes des archéologues » réalisée conjointement avec l’INRAP et le Musée Musée de la tour abbatiale Saint-Amand-les-Eaux Catégories d’évènement: Nord

Visite guidée de l'exposition « Sous les bottes des archéologues » réalisée conjointement avec l'INRAP et le Musée
Musée de la tour abbatiale, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Amand-les-Eaux.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Un guide de l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut vous relatera la longue occupation humaine de la vallée de la Scarpe, depuis un éphémère campement de chasse où des Neandertaliens abandonnèrent leurs bifaces, il y a environ 50 000 ans, jusqu’à l’aube de l’époque contemporaine. Cette immersion dans l’histoire de Saint-Amand-les-Eaux offre l’occasion de synthétiser les apports des 21 opérations d’archéologie préventive (18 diagnostics et 3 fouilles), effectuées par l’INRAP depuis 2003 sur le territoire de la commune. L’exposition permet ainsi de partager un renouvellement de la vision du passé de la ville et de son territoire, au travers du regard des archéologues. Cette visite guidée est une invitation à marcher dans leurs pas. L’exposition « Sous les bottes des archéologues » relate l’histoire amandinoise de la préhistoire à l’époque contemporaine, avec un guide de l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut. Musée de la tour abbatiale Grand’Place – 59230 Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

