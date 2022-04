Visite guidée de l’exposition « Silsila, le voyage des regards » Institut des Cultures d’Islam (ICI), 2 avril 2022, Paris.

Tous les samedi de 15h à 16h, l’équipe de médiation de l’Institut des Cultures d’Islam vous guide au sein de l’exposition « Silsila, le voyage des regards ». Cette visite gratuite accessible à toutes et tous invite à découvrir les liens qui unissent 13 artistes, femmes et hommes de générations, parcours et origines différents, dont les œuvres interrogent les notions de transmission et de représentation.

Alors que prospèrent les tentatives de polarisation de la pensée, l’exposition présentée du 31 mars au 31 juillet 2022 interroge tout en nuances les notions de transmission et de représentation à travers les oeuvres d’artistes qui vivent en France et dont l’histoire personnelle ou familiale s’inscrit dans un parcours migratoire.

Silsila (« la chaîne » en arabe) évoque les liens de filiation qui unissent les êtres ou les événements, suite de maillons singuliers mais indissociables, comme autant de destinées entrelacées.

Tissant délicatement les fils de leurs origines, les artistes alternent les médiums et les registres, la figuration et l’abstraction, pour convoquer des imaginaires renvoyant à l’intime et aux souvenirs, aux symboles et aux rituels. Ils explorent l’histoire de l’art et la poésie, analysent l’héritage au sens propre comme au figuré et affirment des identités féminines en mouvement, dépassant les normes de la tradition. Entre passé et présent, ici et là-bas, leurs œuvres invitent à un voyage des regards.

L’exposition s’accompagne d’une programmation pluridisciplinaire qui met les femmes à l’honneur : conteuses de légendes du Liban, du Mali, d’Algérie et du Maroc à l’occasion du Ramadan, chanteuse revisitant le patrimoine mandingue, conférences avec des artistes issues de la diversité témoignant de leur parcours ou détournant les codes de l’orientalisme… Sans oublier ciné-goûters, spectacles et ateliers de pratique artistique pour le jeune public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

© Rayan Yasmineh