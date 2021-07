Dijon Interface Côte-d'Or, Dijon visite guidée de l’exposition « SAVE THE DATE » de Camila Oliveira Fairclough Interface Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

visite guidée de l’exposition « SAVE THE DATE » de Camila Oliveira Fairclough Interface, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Dijon. visite guidée de l’exposition « SAVE THE DATE » de Camila Oliveira Fairclough

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Interface

« Camila Oliveira Fairclough peint avec le langage. Sa peinture est faite de lettres, de signes et de symboles. Mais c’est aussi, surtout, une peinture de signes picturaux. Taches, coulures, hachures et coups de pinceaux sont simultanément l’expression et la représentation de la peinture elle-même, tout comme le tableau est reconnu tel quel par ce qui le constitue matériellement, une simple toile brute tendue sur un châssis. Il y a une force d’évidence dans cette nonchalance dépourvue de malice ou de double-sens qui caractérise selon moi la peinture de Camila Oliveira Fairclough. (…) extrait du texte de Nicolas Chardon

entrée libre

exposition de Camila Oliveira Fairclough Interface 12 rue chancelier de l’hospital 21000 dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T14:45:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T16:45:00;2021-09-17T17:30:00 2021-09-17T18:15:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:15:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Étiquettes évènement : Autres Lieu Interface Adresse 12 rue chancelier de l'hospital 21000 dijon Ville Dijon lieuville Interface Dijon